Sarah Lombardi (25) schwebt aktuell im totalen Liebesglück. Die Sängerin machte Anfang Juni ihre neue Liebe offiziell. Mit dem Berliner Roberto ist sie schon über ein halbes Jahr liiert. Nun flogen die zwei sogar in einen gemeinsamen Familienurlaub nach Griechenland mit Sarahs Sohn Alessio (3). Doch was sagt der Ex des einstigen DSDS-Sternchens zu dem neuen Mann in ihrem Leben? Pietro (26) ist sehr zufrieden mit Sarahs Wahl.

Wie der Sänger jetzt gegenüber Bild verriet, komme er sehr gut mit dem Liebsten der 25-Jährigen klar: "Ich muss sagen, der ist echt in Ordnung. Er verhält sich in meinen Augen auch sehr erwachsen." Insgesamt sei der Umgang miteinander sehr respektvoll. "Alessio mag ihn auch. Meinen Segen hat sie. [...] Ich hoffe, dass sie lange zusammenbleiben. Sarah und ich werden definitiv kein Paar mehr", offenbarte der "Phänomenal"-Interpret weiter.

Die neue Liebe seiner Noch-Ehefrau sei für Pietro auch Grund genug, etwas an dem gesetzlichen Status der beiden zu ändern. Bisher platzten jedoch mehrere Scheidungstermine. Das solle nun besser werden: "Ich denke, dass wir dieses oder nächstes Jahr diesen Schritt vollziehen werden. Aber noch sind keine Anwälte eingeschaltet."

Getty Images Pietro Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto

Instagram / sarellax3 Sarah und Pietro Lombardi mit Söhnchen Alessio

