Sie machen Ferien zu dritt! Erst im Juni hatte Sarah Lombardi (25) ihren neuen Freund vorgestellt – der neue Mann an ihrer Seite heißt Roberto. Doch die beiden sind bereits viel länger ein Paar, schon seit ungefähr Ende vergangenen Jahres sollen sie in einer Beziehung sein. Auch wenn sich die 25-Jährige bedeckt hält, wenn es um ihren Partner geht, steht eine Sache fest: Sie meint es ernst mit Roberto. Promiflash liegen Bilder vor, die zeigen: Die beiden machen sogar schon zusammen Urlaub – und Sarahs Söhnchen Alessio (3) ist auch mit dabei!

"Sarah ist mit ihrem neuen Freund und Alessio in Griechenland auf Familienurlaub", erzählte eine Quelle gegenüber Promiflash. Und was steht auf dem Ferien-Programm des Trios? Entspannung und Sport! Zu dritt relaxen die Turteltauben und der Mini-Lombardi am Pool. Dabei kümmert sich Sarah liebevoll um ihre beiden Männer: Alessio ist vorbildlich mit Schwimmflügeln unterwegs, während Roberto von seiner Freundin eingecremt wird. Ein anderes Foto zeigt die drei in sportlichen Outfits.

Sarahs Liebster hat aber nicht nur Alessio kennengelernt, sondern auch den Ex-Mann seiner Freundin: Pietro Lombardi (26) – das verriet der Sänger vor Kurzem selbst im Interview. Schließlich habe Roberto Kontakt mit seinem Sohn. Er wünsche seiner Ex aber alles Gute.

