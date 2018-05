Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – dieses Sprichwort gilt auch für Pietro (25) und Sarah Lombardi (25). Nach Sarahs Seitensprung gaben die beiden Sänger im Oktober 2016 das Ende ihrer Beziehung bekannt. Doch vor den Behörden sind die Eltern von Sohnemann Alessio (2) noch immer Mann und Frau. Mehrere Scheidungstermine scheiterten bereits in der Vergangenheit. Doch wann wird es so weit sein – diese Frage beantwortete Pietro jetzt!

Der 25-Jährige gab in der Bild-Zeitung ein Update zu seinen Scheidungsplänen. "Wir haben es stillgelegt, aber wir werden an einer Scheidung nicht vorbeikommen", sagte der Musiker. Er und seine Ex Sarah würden nur unter ganz bestimmten Umständen ihre Unterschrift unter die entsprechenden Dokumente setzen: "Sie (Sarah, Anm. d. Red.) wird irgendwann einen neuen Mann und ich werde eine neue Frau kennenlernen. Dann sagt die Frau auch: 'Du bist verheiratet, das ist komisch.' Genauso wird es ihr Mann sagen."

Für den Fall, dass die beiden Sänger ihre Scheidung vollziehen, wird sich für Sarah zumindest in einem Bereich nichts ändern: Für Pietro ist es in Ordnung, wenn seine Ex den gemeinsamen Nachnamen behält und weiterhin eine Lombardi bleibt. Was sagt ihr zum Scheidungs-Stillstand der Noch-Eheleute? Stimmt in der Umfrage ab!

Andreas Rentz/Getty Images Sarah und Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2016

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Hannes Magerstaedt / Getty Images Sarah Lombardi bei der "Fack Ju Göhte - Se Mjusicäl"-Show in München

