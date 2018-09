Bei Kate Hudson (39) müsste es bald so weit sein! Die Schauspielerin und ihr Schatz Danny Fujikawa (32) erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Lange müssen sich die zwei Turteltauben aber wohl nicht mehr gedulden: Der errechnete Geburtstermin ihres Töchterchens ist vor einigen Tagen bereits vorübergezogen. Wie hochschwanger die "Bride Wars"-Darstellerin mittlerweile ist, zeigt dieses aktuelle Foto: Jetzt gab Kate das vermutlich letzte Babybauch-Update vor der Geburt!

Auf dem Bild, das die 39-Jährige via Instagram mit ihren Fans teilte, ist zu erkennen, dass ihre Körpermitte im Endspurt noch einmal deutlich größer geworden ist: Nur mit einem Bikini und einem Kimono bekleidet präsentiert Kate stolz ihren Babybauch! Ihre Follower freuen sich mit ihr und feuern ihr Idol unter dem Schnappschuss an: "Bald hast du es geschafft, Süße! Dann kannst du sie endlich in den Armen halten" und "Sie kommt sicher jeden Moment!", kommentieren zwei User die Aufnahme.

Für Kate wird das bereits die dritte Geburt. Sie ist mit ihren zwei Kids Ryder (14) und Bingham (7) nämlich bereits eine erfahrene Mutter! Allerdings wird sie zum ersten Mal Mama eines Mädchens. Glaubt ihr, die Kleine kommt noch diese Woche? Stimmt ab!

Thunder Kick Photos / Splash News Danny Fujikawa und Kate Hudson bei der Filmpremiere zu "Marshall" in New York

Instagram / katehudson Schauspielerin Kate Hudson, Juli 2018

VALERIE MACON / Getty Images Kate Hudson mit ihren Söhnen Ryder Robinson und Bingham Hawn Bellamy

