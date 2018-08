Kate Hudson (39) zeigt stolz ihren Babybauch! Die Schauspielerin erwartet aktuell ihr drittes Kind. Die Social-Media-Pics der Filmbeauty beweisen, dass sie die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft in vollen Zügen genießt. Daher sieht sie es auch gar nicht ein, ihre wachsende Körpermitte mit unnötig viel Stoff zu verhüllen. Und aktuelle Paparazzibilder der Blondine zeigen eindrucksvoll, dass sich die XXL-Kugel sowieso nicht mehr verstecken lässt!

Kate lässt es sich angesichts der heißen Temperaturen im US-Bundesstaat Kalifornien so richtig gut gehen und gönnte sich vor einigen Tagen ein paar entspannte Stunden im luxuriösen Ojai Valley Inn and Spa. Ihr gelber Bikini gab dabei freie Sicht auf ihren prallen Babybauch, der in den vergangenen Wochen noch einmal mächtig gewachsen ist. "Der errechnete Geburtstermin ist noch im August. Daher nimmt sie sich beruflich auch gerade eine Pause", verriet ein Insider im Us Weekly-Interview, dass sich der Kinostar mittlerweile in der letzten Phase ihrer Schwangerschaft befindet.

Kate hat bereits zwei Kinder: Mit ihrem Ex-Mann Chris Robinson hat sie den heute 14-jährigen Ryder und aus ihrer Beziehung mit Matthew Bellamy (40) hat sie einen mittlerweile siebenjährigen Sohn namens Bingham. Nun erwartet die 39-Jährige den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem aktuellen Partner Danny Fujikawa (32). Die beiden verrieten auch bereits, dass sie sich auf ein Mädchen freuen.

MEGA Kate Hudson, Schauspielerin

Christopher Polk / Staff / Getty Images Kate Hudson in Los Angeles

Thunder Kick Photos / Splash News Danny Fujikawa und Kate Hudson bei der Filmpremiere zu "Marshall" in New York

