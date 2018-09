Er hat Großes vor! Filip Pavlovic (24) versuchte sein Liebesglück in der diesjährigen Staffel Die Bachelorette bei Rosenlady Nadine Klein (32). Leider ohne Erfolg – die Beauty verabschiedete sich von dem gebürtigen Hamburger im Halbfinale und gab ihre letzte Rose Filips Konkurrenten Alexander Hindersmann. Doch die Fans des 24-Jährigen müssen sich nicht dauerhaft von dem Fitnessfan verabschieden – denn Filip ist jetzt in seinem eigenen Format zu sehen!

Das teasert der Fitnesstrainer aktuell in einem Instagram-Clip an. In dem aufwendig produzierten Trailer, in dem man Ausschnitte aus seinem Alltag sieht, zieht der Kroate ein Fazit zu seinem Aufenthalt bei "Die Bachelorette" und kündigt sein neues Projekt an: "Ich möchte mit euch zusammen ein neues Kapitel aufschlagen und ihr sollt mich auf meinem Weg begleiten. Filips große Liebe, Challenges, Entertainment", verrät der Influencer in seinem Video. An der Produktion hätten Filip und sein Team hart und intensiv gearbeitet.

Filip feierte sein Kameradebüt nicht erst bei "Die Bachelorette". Denn der leidenschaftliche Fußballer hat bereits in diesem Jahr an zwei weiteren Realityformaten teilgenommen. In der Sport-Doku-Reihe "Workout – Muskeln, Schweiß und Liebe" flimmerte er über die deutschen Mattscheiben. Und auch in der serbischen Version von Big Brother "Parovi" versuchte er sein Glück.

MG RTL D Kandidat Filip Pavlovic und Bachelorette Nadine Klein im "Die Bachelorette"-Halbfinale

Anzeige

Instagram / Filip_pavlovic1 Filip Pavlovic

Anzeige

MG RTL D Filip Pavlovic in Folge zwei von "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de