Kein Bachelorette-Glück für Filip Pavlovic. Der Fitnesstrainer schaffte es, in der Kuppel-Show zwischen 20 Kandidaten herauszustechen und ins Halbfinale der Sendung einzuziehen. Bei den Dreamdates gab der Hamburger alles und überwand beim Abseilen von einer Brücke sogar seine Ängste. Er selbst hatte sich mittlerweile voll und ganz auf die Junggesellin Nadine Klein (32) eingeschossen, doch das war nicht beidseitig. Trotz des Exits ist Filip dankbar für die vielen besonderen Momente.

Kurz nach seinem Ausscheiden meldete sich die selbsternannte "Butterbirne" auf Instagram bei seinen Followern: "Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich hier sammeln konnte. [...] Auch wenn es am Ende des Tages nicht für mich gereicht hat, kann ich sagen, dass ich als Gewinner hier rausgehe." Er habe in all der Zeit sehr viele tolle Menschen kennen lernen dürfen und sei sich sicher, an der Herausforderung, sich gegen 19 Konkurrenten messen zu müssen, gewachsen zu sein. Auch der hübschen Masterstudentin sagte der 24-Jährige nur Gutes. "Sie ist eine super Frau und derjenige, der sie bekommt, kann sich glücklich schätzen", fügte der Beau mit dem scherzhaft patentierten Modelblick hinzu.

Trotz seiner lustigen Art konnte Filip nicht endgültig von sich überzeugen. Nadine hatte einfach keine Schmetterlinge im Bauch. Auch eine Fangfrage der Wahlberlinerin könnte ihm zum Verhängnis geworden sein. Die 32-Jährige fragte den Muskel-Boy nach seiner Einschätzung für den Grund ihres Single-Daseins. Die ehrliche Antwort des Nordlichts war wohl nicht förderlich, wie der Gesichtsausdruck der Beauty verriet.

