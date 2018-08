Hat es sich Filip Pavlovic wirklich zum Ziel gemacht, das Herz der Bachelorette zu erobern? Oder jagt der Kuppelshow-Kandidat am Ende doch nur dem Ruhm hinterher? Bisher stehen seine Chancen ganz gut, Nadine Klein (32) um den Finger zu wickeln. Erst in der vergangenen Folge wurde es bei einem Stehblues heiß zwischen ihm und der TV-Junggesellin. Doch der Liebeskampf ist nicht Filips erster Auftritt im Fernsehen: Er hat in diesem Jahr schon an zwei Reality-Formaten teilgenommen!

Von den Kameras dauerhaft überwacht zu werden, ist für den 24-Jährigen nichts Neues: Anfang des Jahres sah man ihn bereits über serbische Mattscheiben flimmern! Als Teilnehmer an der Sendung "Parovi" (zu Deutsch: Paare) konnte man ihm 24 Stunden am Tag dabei zusehen, wie sich Filip in einer Art Big Brother-TV-Container durchschlägt. Im Januar war jedoch Schluss und der Fitnesstrainer musste seine Sachen packen.

Nur wenige Wochen später startete er einen weiteren Versuch, in der Branche Fuß zu fassen – dieses Mal hierzulande. Unter dem Namen Jay spielte der Sport-Fan in der Doku-Reihe "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" mit. Was sagt ihr zu Filips TV-Vergangenheit? Stimmt ab!

MG RTL D Nadine Klein und Filip Pavlovic bei "Die Bachelorette"

Instagram / filip_pavlovic1 Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic

MG RTL D Filip, Bachelorette-Kandidat 2018

