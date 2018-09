Wer hätte das gedacht! Im großen Finale von Die Bachelorette wurde Kandidat Daniel Lott bitterlich enttäuscht. Obwohl er sich so sicher war, dass er die letzte Rose von Nadine Klein (32) bekommen würde, entschied sich die Powerfrau am Ende für seinen Konkurrenten Alexander Hindersmann. Die Liebessuche im TV erwies sich für den Vertriebsingenieur damit als Pleite. Trübsal blasen muss er deswegen aber noch lange nicht, wie Ex-Bachelor-Kandidatin Viola Kraus (27) weiß. Sie munterte den amtierenden Mister Schwaben nun auf – und überraschte gleichzeitig mit den Hammer-News: Sie ist wieder vergeben!

Das machte die 27-Jährige jetzt auf Instagram öffentlich. Unter Daniels erstem Post nach der bitteren Abfuhr kommentierte sie: "Du wirst deinen Deckel noch finden. Siehst ja, bei mir hat's auch bissi gedauert." Um wen es sich bei dem neuen Mann in ihrem Leben handelt, verriet Viola allerdings noch nicht und spannt ihre Follower damit bewusst auf die Folter.

Dafür heizte ihre Ex-Kuppelshow-Kollegin Kattia Vides (30) prompt die Gerüchteküche an. Sie ist sich sicher, dass es sich bei dem mysteriösen Mann um keinen Unbekannten handelt. "Viola, wann werden wir alle deinen Lover kennenlernen? Ups, oder wir alle kennen ihn schon", antwortete sie geheimnisvoll auf die Worte ihrer ehemaligen Konkurrentin. Ob "alle" sich auch auf ihre Fans bezieht?

