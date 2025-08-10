Outlander-Spin-off "Blood of My Blood" erhält zweite Staffel

Das Universum von Outlander wächst, obwohl die Hauptserie mit Staffel acht zu Ende geht. Noch bevor die erste Episode von "Blood of My Blood", dem neuen Spin-off, in den USA am 8. August 2025 ausgestrahlt wird – und einen Tag später auch in Deutschland bei MagentaTV verfügbar ist –, hat der US-Sender Starz bereits eine zweite Staffel bestätigt. Die Serie erzählt die Vorgeschichte von Jamies und Claires Eltern, deren epische Liebesgeschichte die Fans ab dieser Woche mitverfolgen können. Offenbar sind die Verantwortlichen vom Erfolg des Prequels überzeugt, denn die Verlängerung wurde schon im Juni 2025 verkündet.

Nach Angaben von Showrunner Matthew B. Roberts steht hinter der Produktion ein leidenschaftliches Team. In einem Gespräch mit Deadline sagte er: "Die Leidenschaft und das Talent, die unsere Darsteller und unser Team in 'Outlander: Blood of My Blood' eingebracht haben, waren außergewöhnlich." Die Serie knüpft nicht nur über die zentrale Geschichte von Claires und Jamies Eltern an das bestehende Universum an, sondern gewährt auch Einblicke in die Vorgeschichten anderer beliebter Figuren. Zwar sind noch keine Details zur Handlung der zweiten Staffel bekannt, doch sicher ist, dass die dramatischen Erlebnisse von Claires und Jamies Eltern weiterhin im Mittelpunkt stehen werden.

Die Idee zur Serie stammt von Diana Gabaldon (73), der Autorin der originalen "Outlander"-Romane. Es gibt Überlegungen, die Geschichte von Jamies und Claires Eltern sogar in bis zu drei mögliche Prequel-Bücher einfließen zu lassen. Fans der Hauptserie erhalten durch das neue Format die Gelegenheit, die Ereignisse noch einmal aus einer völlig anderen Perspektive zu erleben. Das Spin-off verspricht außerdem, die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft erneut packend in Szene zu setzen – ein Thema, das schon in der Hauptserie für Begeisterung sorgte.

Anzeige Anzeige

AdMedia//Z-ADMEDIA/SIPA Jamie Roy, Hermine Corfield und Harriet Slater, Cast des "Outlander"-Prequels "Blood of My Blood"

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Anzeige