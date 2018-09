Diesen Auftritt hatte Nicki Minaj (35) sich mit Sicherheit anders vorgestellt! Am Donnerstag war die erfolgreiche Rapperin zu den Daily Front Row’s 6th Annual Fashion Media Awards eingeladen – und das nicht nur als Gast, sondern auch als Laudatorin. Vorab ging allerdings so einiges schief: Nickis Kleid zerriss am Po und so musste sie doch tatsächlich mit komplett blanker Kehrseite auf die Bühne steigen!

Das Ironische: Ausgerechnet ein Fan ist schuld an dem Malheur. Dem US-Magazin HollywoodLife liegt ein Video vor, auf dem zu sehen ist, wie Nicki auf dem Weg zur Verleihung erschrocken aufschreit, nachdem ein Fan ihr auf die Schleppe ihres lilafarbenen Abendkleids von Alexander McQueen (✝40) getreten ist. Ihren Job zog sie dann trotzdem wie ein Profi durch: "Es tut mir so leid, mein Kleid ist gerade gerissen und mein ganzer Hintern hängt raus, aber ich muss mein Mädchen ankündigen", verkündete Nicki auf der Bühne, kurz bevor sie Model Winnie Harlow (24) einen Award überreichte.

Tatsächlich ist Nickis hüllenlose Kehrseite ohnehin nichts, was die Weltöffentlichkeit nicht schon etliche Male bewundern durfte. Das beweist alleine ihr schlüpfriges Musikvideo zu "Anaconda", das bei seiner Veröffentlichung 2014 wirklich weltweit für Schlagzeilen sorgte und den Bubble-Butt-Hype noch mal ordentlich anheizte.

