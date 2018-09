Mit wem ist Kendall Jenner (22) jetzt eigentlich zusammen? Darüber dürften sich Fans schon seit einer Weile ihre Köpfe zerbrechen. Eine ganze Weile wurde dem Model eine Beziehung mit dem Basketballer Ben Simmons nachgesagt. Noch bevor sie die überhaupt bestätigten, sollen sie mittlerweile schon wieder getrennte Wege gehen. Das bedeutet aber nicht, dass Kenny eine Durststrecke durchmachen muss – jetzt küsste sie angeblich einfach wieder eine vergangene Flamme!

Wer seine Lippen an die der Brünetten drücken durfte? Laut Page Six kein Geringerer als Anwar Hadid (19). Mit ihm hatte sie sich immerhin auch schon vor wenigen Monaten vergnügt. Während ihres Aufenthalts in New York sollen die vermeintlichen Buddys ihrem Techtelmechtel nun eine neue Chance gegeben haben. "Kendall saß den ganzen Abend bei Anwar und hat eine ganz schön lange Zeit rumgemacht. Sie haben sich nicht darum geschert, wer sie sieht", will die Quelle wissen.

Was wohl Bella Hadid (21) von der "wilden Knutscherei" zwischen ihrer besten Freundin und ihrem Bruder hält? Eine Vertraute des Victoria's Secret-Engels verriet Hollywoodlife.com: "Bella würde eine Beziehung zwischen ihrer BFF Kendall und ihrem Bruder Anwar vollkommen unterstützen." Sie liebe Kendall ohnehin wie eine Schwester, aber der Gedanke, dass sie eines Tages sogar ihre Schwägerin werden könnte, würde sie noch glücklicher machen.

MEGA Anwar Hadid, Model

Instagram / kendalljenner Gigi Hadid, Kendall Jenner und Bella Hadid

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

