Was für ein Liebes-Chaos um Kendall Jenner (22)! Eigentlich sollte es im Moment keinerlei Zweifel daran geben, mit wem das Topmodel glücklich ist: Seit Mai datet sie Basketballer Ben Simmons. Doch nun kursieren nicht nur Gerüchte um ein Ende ihrer Beziehung, die Reality-Darstellerin wurde auch noch mit einem Ex-Flirt gesichtet: Kendall und Anwar Hadid (19) feierten ganz happy miteinander – geht da wieder was?

Während ihre Liebe zu Ben gerade auf der Kippe stehen soll, wandte sich die Laufsteg-Beauty jetzt wieder ihrem Business-Kollegen zu. Paparazzi-Pics, die HollywoodLife vorliegen, zeigen die beiden augenscheinlich ziemlich entspannt beim Feiern in Malibu. Auch Anwars Schwester Bella Hadid (21), die zu Kendalls besten Freundinnen zählt, war mit von der Partie. Wie ein Paar sollen sich die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und der 19-Jährige nicht verhalten haben, eher wie ganz relaxte Kumpels.

Die Vermutung, dass zwischen den beiden allerdings mehr als Freundschaft gehen könnte, liegt bei ihrer flirty Vergangenheit nahe. Anfang Juni war ein Foto aufgetaucht, das die beiden Model-Stars innig beim Knutschen zeigte. Zu dem Zeitpunkt hatte es auch erste Gerüchte um Kendalls Beziehung zu Ben gegeben, die sich später bewahrheiteten – lenkt sie sich in der Krise nun mit ihrem Ex-Knutschpartner ab, was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner

Getty Images Anwar Hadid auf einem Launch-Event in Sydney

APEX / MEGA TheMegaAgency.com Ben Simmons und Kendall Jenner in Beverly Hills

