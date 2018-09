Wenn das mal keine rosarote Hoffnung bei den zukünftigen Kandidaten von Bauer sucht Frau schürt: Schon wieder hat sich ein ehemaliger Landwirt mit seiner Auserwählten getraut! Zum fünften Mal läuteten in diesem Jahr bereits die Kirchenglocken, dieses Mal für Bauer Roland und seine Herzdame Franzi: Der Ziegenwirt und seine Liebste sind nicht nur bereits seit zwei Jahren ein Paar – jetzt sind sie allen voran auch ganz offiziell Mann und Frau!

Dabei stand das Liebesglück beinahe auf der Kippe: Roland hatte 2016 die Hilfe von BsF-Moderatorin Inka Bause (49) in Anspruch genommen und verguckte sich zunächst in Bewerberin Verena. Doch die Beziehung stand unter keinem guten Stern und so hatten sich die zwei schon kurze Zeit später wieder getrennt. Doch dann schickte Amor seine Franzi zu ihm ins Sauerland – und sie sollte ihn komplett den Atem rauben. "Du bist die erste Frau, die den Ziegenbauern gezähmt hat", säuselte Roland ganz verliebt seiner Traumfrau zu.

Lange müssen sich die Fans der ländlichen Liebessuche nicht mehr gedulden: Die schönsten und romantischsten Momente der diesjährigen Bauernhochzeiten sind alle aufgezeichnet worden – und werden im Dezember in gleich zwei Specials ausgestrahlt. Und natürlich sind auch Roland und Franzi dann mit von der Partie!

Bauer sucht Frau, RTL Verena und Roland bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D/Edmund Möhrle Nadine Meyer, Bauer Benny und Inka Bause bei der Hochzeit

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

