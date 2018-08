Die Bauern sind im Hochzeitsfieber! Nachdem sich vor wenigen Tagen bereits Bauer Gerald und seine Anna das Jawort gegeben hatten, läuteten nun auch für Bauer Benny und Nadine Meyer die Hochzeitsglocken. Offiziell sind die beiden schon seit Mai Mann und Frau, doch nun wurde ihre Liebe ein zweites Mal gekrönt. Jetzt wurde auch kirchlich Ja gesagt – und so schön war ihre Trauung!

Geheiratet wurde in der evangelischen Kirche Stühlingen – und der Landwirt konnte sein Glück nach der Zeremonie immer noch nicht fassen. "Es war einfach überwältigend, als Nadine in ihrem wunderschönen Kleid zu mir an den Altar kam. Ich bin der glücklichste Mann der Welt", schwärmte der 43-jährige Bräutigam im Interview mit RTL. Und auch die strahlende Braut war fast sprachlos: "Von der ersten Sekunde an wusste ich, dass Benny der Mann meines Lebens ist. Dass wir jetzt auch vor Gott für immer miteinander verbunden sind, ist das Schönste, was mir bisher passiert ist."

Die Turteltauben hatten sich in der letzten "Bauer sucht Frau"-Staffel schon während der Hofwoche ineinander verliebt – Ende vergangenen Jahres folgte dann die Verlobung, bevor das Paar im März zusammenzog. Ohne das Kuppelformat hätten sich die zwei vermutlich niemals kennengelernt und so wundert es nicht, dass sich auch Moderatorin Inka Bause (49) unter den Hochzeitsgästen befand.

Instagram / nadine75bauersuchtfrau2017 Nadine und Benny von "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Nadine und Bauer Benny, "Bauer sucht Frau"-Paar 2017

MG RTL D / André Kowalski Inka Bause neben Bauer Benny und Nadine

