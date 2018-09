Mac Millers (✝26) plötzlicher Tod erschüttert gerade Millionen von Fans! Der Rapper wurde am Freitag in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Offenbar verstarb er an einer Überdosis. Aber nicht nur für seine zahlreichen Anhänger ist das ein schlimmer Schock. Auch seine Ex-Freundin Ariana Grande (25) soll sehr unter dem Verlust leiden. "Es ist für sie wie ein Schlag in den Magen und sie versucht, einen Sinn darin zu sehen", verriet ein Insider dem Onlineportal HollywoodLife.

