Die Dreharbeiten zu Die Bachelorette waren schon lange abgeschlossen, als das große TV-Finale am Mittwoch über die Bildschirme flimmerte. Für Rosenkavalierin Nadine Klein (32) und ihren Auserwählten Alexander Hindersmann eine echte Herausforderung, denn die beiden durften unter keinen Umständen zusammen gesehen werden – trotzdem wollten sie natürlich Zeit miteinander verbringen. Um einen skandalösen Spoiler zu verhindern, haben Nadine und Alex Methoden entwickelt, das Versteckspiel am Laufen zu halten.

Der Aufwand, ihr Liebesglück geheim zu halten, war riesig. Selbst der alltägliche Lebensmitteleinkauf konnte nicht gemeinsam getätigt werden – ein Pärchenschnappschuss und das romantische Staffelende wäre vorweggenommen worden. Außerdem wollten die zwei keinesfalls ein Risiko eingehen, wie Nadine im Promiflash-Interview beim Meet & Greet in der Mall of Berlin erzählte: "Wir haben uns eigentlich nur im Ausland getroffen oder sind dann komplett in der Wohnung geblieben. Also es gab keine Experimente. Das wäre wirklich ein bisschen zu gefährlich gewesen."

Und auch Alex konnte seine Liebste nur unter erschwerten Bedingungen in Berlin besuchen: "Ich musste mich dann so vermummen, dass man mein Gesicht nicht sieht", erinnerte er sich neulich im Facebook-Livestream.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Bachelorette-Dreamdate auf Bonaire

