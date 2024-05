Trotz Trennungsgerüchte mit Ben: Jennifer Lopez gut gelaunt!

Seit Wochen kursieren wilde Trennungsgerüchte um Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51)! Doch diese scheinen die Sängerin nicht zu interessieren: Strahlend wurde sie in einem Tanzstudio in Los Angeles gesichtet, von schlechter Laune keine Spur. Auf den Bildern, die Page Six vorliegen, trug sie das perfekte Tanzoutfit: eine weite Jogginghose, ein cremefarbenes Top und passende Turnschuhe. Dabei sah sie alles andere als traurig aus: Die "On the Floor"-Sängerin strahlte über das ganze Gesicht.

Ihr Ehemann Ben ist auch alleine unterwegs: Am Montagabend wurde er beim Dinner mit einem Kumpel gesehen, wie Daily Mail berichtete. Die Wohnsituation der beiden ist unklar: Vergangene Woche wurde Jennifer gesichtet, wie sie sich alleine eine Wohnung anschaute. Ein Insider behauptete gegenüber Page Six, dass sie nur nach einer Investition sucht. Ben wurde derweil mehrfach alleine in seinem Haus in Los Angeles gesehen. Von keiner der beiden Parteien gibt es bisher ein Statement zu den aktuellen Gerüchten.

Die beiden galten lange Zeit als Traumpaar – nachdem sie Anfang der 2000er schon zusammen gewesen waren, verkündeten sie 2021 ihr Liebescomeback. Vor zwei Jahren gaben sie sich das Jawort. Doch bereits seit einigen Monaten machen immer wieder Krisengerüchte die Runde: Ein Insider berichtete sogar gegenüber InTouch, dass die Ehe der beiden gescheitert sei. Ob sich das nun bestätigt hat? Gerade erst wurde der Schauspieler ohne Ehering gesichtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei einer Premiere im Jahr 2003

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Jennifers strahlendem Lächeln trotz der Trennungsgerüchte? Super, das ist ein wichtiger Schritt! Na ja, muss nicht sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de