Enthüllung: Julia Fox will für immer Junggesellin bleiben!

Julia Fox (34) hat genug von Beziehungen! Die Schauspielerin hat sich dazu entschieden, keine neuen sexuellen Beziehungen zu Männern einzugehen. Auf TikTok wirbt eine Dating-App mit einem Video, in dem Plakate mit dem Spruch "Ein Zölibat ist nicht die Lösung" zu sehen sind. Sie kommentierte unter dem Beitrag: "Zweieinhalb Jahre Zölibat und ich war noch nie glücklicher!" Das Liebesleben von Julia ist in den vergangenen Jahren oft in die Öffentlichkeit gerückt, die Ex-Domina ist eine Verflossene von Kanye West (46).

Bereits im Oktober 2022 gab die Mama eines kleinen Sohnes bekannt, dass sie keinerlei Interesse mehr an Männern habe und kein weiteres Kind bekommen wolle. Damit habe sie die Erwartungen der Gesellschaft erfüllt und werde sich nun zurückziehen. Auf TikTok erklärte sie ihre Entscheidung, sich sexuell zu enthalten: "Ich brauche keine Männer, die mich mögen, und das ist ein Luxus, den ich mir verdient habe, nachdem ich so viele Jahre lang dafür gesorgt habe, dass Männer mich mögen oder begehrenswert finden." Dabei plauderte Julia auch aus, dass sie von heterosexuellen Beziehungen nichts mehr hält: "Letzten Endes tun eine Ehefrau und eine Prostituierte beide dasselbe, aber die Prostituierte tut es mit verschiedenen Männern, und die Ehefrau tut es mit demselben Mann – sie geben dem Ganzen nur ein schickes Etikett."

Julia hatte vor zwei Jahren eine sechswöchige Romanze mit Kanye. Trotz ihrer kurzen Liebe haben die beiden für Schlagzeilen gesorgt. Der Rapper wollte bereits nach dem ersten Date mit ihr eine Beziehung eingehen, wie die 34-Jährige in ihrem Buch "Down the Drain" preisgibt. Das Ganze ging jedoch schnell zu Ende – sie fühlte sich, als hätte sie zwei Kinder. Später gab die Schauspielerin in einem Interview mit New York Times bekannt, dass sie keinen Sex mit Kanye gehabt habe.

Getty Images Julia Fox mit ihrem Sohn 2022 in Milan

Getty Images Kanye West und Julia Fox im Januar 2022

