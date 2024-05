Runder Babybauch: Lea Michele spaziert mit Ehemann durch NYC

Lea Michele (37) zeigt ihren Babybauch! Die Schauspielerin und ihr Ehemann Zandy Reich sind bereits Eltern des kleinen Ever Leo, der 2020 zur Welt kam. Nun erwarten die stolzen Eltern weiteren Familienzuwachs – Baby Nummer zwei ist bereits auf dem Weg. Doch von seiner runden Kugel lässt der Glee-Star sich nicht zurückhalten und pflegt weiterhin einen aktiven Lebensstil. Am Freitag wurde sie in New York City bei einem Spaziergang mit ihrem Liebsten gesichtet. Die Eheleute wählten beide einen schlichten, sportlichen Look in Schwarz, während sie durch das Viertel Tribeca spazierten. Dabei hakte Lea sich stets bei ihrem Zandy ein.

Vor wenigen Tagen ließ Lea endlich die Katze aus dem Sack und verriet, welches Geschlecht ihr ungeborenes Kind hat. Auf Instagram teilte die Musical-Darstellerin ein süßes Foto ihres Babybauches mit ihren Fans. "Heute ist der beste Muttertag aller Zeiten, da ich meinen Sohn im Arm halte, der mich zu einer Mutter gemacht hat... und meine Tochter in mir trage", verkündete sie stolz. Der kleine Ever wird also bald ein Schwesterchen bekommen.

In der Vergangenheit machte die US-Amerikanerin nicht die besten Erfahrungen mit dem Thema Schwangerschaft. Bevor Ever zur Welt kam, litt Lea unter starken Blutungen und wurde von ihren Ärzten zu strenger Bettruhe verdonnert. Die werdenden Eltern hätten schwere Sorgen gehabt, ob ihr Baby es überhaupt schaffen könne. "Die Geburt unseres Sohnes und die Herausforderungen, die wir während der Schwangerschaft erlebt haben, haben uns enger zusammengeschweißt", erzählte sie nach der Entbindung in der "Drew Barrymore Show".

Getty Images Lea Michele bei der Met Gala 2024

Getty Images Lea Michele und Zandy Reich bei Elton Johns Oscar-Party 2022

