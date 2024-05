Stillgeburt der Tochter: Alexa PenaVega meldet sich im Netz

Vor wenigen Wochen machten Alexa PenaVega (35) und ihr Ehemann Carlos PenaVega (34) erschütternde Nachrichten publik: Ihre Tochter wurde tot geboren. Nun öffnet sich die "Spy Kids"-Bekanntheit ihrer Community auf Instagram und spricht über den schweren Verlust. "Ich glaube nicht, dass ich so etwas je erlebt habe, und ich hoffe, dass ich so etwas nie wieder erleben werde", äußert sich die Schauspielerin in dem Clip und fügt hinzu: "Indy zu verlieren war sehr schwer […] Es war für uns alle eine sehr schwierige Zeit, die wir durchstehen mussten."

Trotz des Verlustes blickt die Schauspielerin positiv in die Zukunft: "Gott hat uns wirklich an diesem Ort zwischen Schmerz und Frieden getroffen." Alexa erklärt, dass sie ein "verrücktes" Gefühl von Frieden verspüre. "Unsere Familie war noch nie so stark. Unser Glaube war noch nie so stark [und] unsere Ehe war noch nie so stark", erklärt die 35-Jährige.

Alexa und Carlos sind bereits seit vielen Jahren ein Paar. 2014 hatten sich die US-Amerikanerin und der "Big Time Rush"-Star das Jawort gegeben. Im Laufe der Jahre durften sie drei Kinder auf der Welt begrüßen. Ende vergangenen Jahres verkündete das Paar dann voller Vorfreude, ein viertes Kind zu erwarten.

Instagram / vegaalexa Alexa PenaVega, Schauspielerin

Instagram / vegaalexa Alexa PenaVega und Carlos PenaVega



