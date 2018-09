Endlich hat das Versteckspiel ein Ende! Gestern Abend, im großen Finale bei Die Bachelorette, verteilte die Rosen-Lady Nadine Klein (32) ihre allerletzte Rose. Als Sieger hat die Wahlberlinerin mit bayerischen Wurzeln Alexander Hindersmann auserkoren – der Fitnessfanatiker aus dem kleinen Städtchen Gammelby hat es ihr von Anfang an angetan. Dumm nur, dass die beiden nach Abschluss der Dreharbeiten nicht öffentlich zu ihrer Liebe stehen konnten. Im Netz verrieten die Turteltauben jetzt, wie hart die Heimlichtuerei in den vergangenen Wochen wirklich war.

Nach ihrem außergewöhnlichen Kennenlernern durften Nadine und Alex ihre frische Romanze wochenlang nicht durchsickern lassen. Ausreden und Lügen standen bei dem Duo an der Tagesordnung. "Ein Teil der Familie hat es tatsächlich im Fernsehen erfahren. Ich hab es bis jetzt für mich behalten", teilte die einstige TV-Junggesellin im Facebook-Livestream von RTL mit. Ihren Auserwählten konnte sie bislang noch nicht in seinem ländlichen Zuhause im Norden Deutschlands besuchen. "Das wäre einfach zu gefährlich gewesen! Auf dem Land fällt es immer noch mal mehr auf. Da ist es in der Großstadt einfacher", plauderte sie weiter aus. Stattdessen besuchte der 29-Jährige sie in der Hauptstadt. "Ich musste mich dann so vermummen, dass man mein Gesicht nicht sieht", schilderte er die Situation.

Dem leidenschaftlichen Hobbykoch ging das ewige Vertuschen ganz schön an die Nieren. "Er musste wirklich Familie und Freunde anlügen. Er hat immer gesagt, er ist rausgeflogen und nicht so weit gekommen", erzählte die 32-Jährige. Bei ihr hingegen sei es ein wenig einfacher gewesen, weil ihr Umfeld ja schließlich wusste, dass sie das Flirt-Format nicht alleine verlassen hatte.

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Bachelorette-Dreamdate auf Bonaire

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

