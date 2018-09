Hat Deutschland mit Rosenlady Nadine Klein (32) und Sieger Alexander Hindersmann (29) ein neues Kuppelshow-Traumpaar? Geht es nach den Fans des Flirtformats, dann würde die Antwort definitiv "Ja" lauten! Schon während der Bachelorette-Staffel entpuppte sich der smarte Fitness Trainer aus Schleswig-Holstein zum Publikumsfavoriten. Die Chemie zwischen dem 29-Jährigen und der Wahlberliner habe in den Augen vieler Zuschauer von Beginn an gestimmt. Das erste private Pärchen-Pic der beiden untermauert diese Annahme nun.

Am Donnerstagmorgen veröffentlichte Alex auf Instagram das erste gemeinsame Selfie nach der Show. Überglücklich und total entspannt strahlen die Frischverliebten in die Kamera. Ungestylt und ganz natürlich vermitteln die beiden den Eindruck eines ganz normalen Pärchens un versetzen ihre Fans damit in einen echten Freudentaumel. Schon nach wenigen Minuten hat der Schnappschuss zahlreiche Likes und Kommentare kassiert. "Was für ein schönes Foto! Ihr seid so ein tolles Paar", "Das nenne ich mal 'Couple Goals'! Schön euch so glücklich zu sehen" oder "Ja, ja, ja! Ihr seid ein echtes Traumpaar. Bitte bleibt zusammen", lauten nur drei der zahlreichen Follower-Beiträge.

Zudem nimmt das Bild dem einen oder anderen Fan auch die Sorge, dass das junge Glück schon wieder ein jähes Ende gefunden hat. Nachdem die beiden bei der Wiedersehensshow mit Moderatorin Frauke Ludowig (54) sehr kühl und distanziert gewirkt haben, machten Krisengerüchte die Runde. Im ersten RTL-Liebesinterview lieferte Nadine allerdings eine simple Erklärung für ihre Zurückhaltung: "Es waren alle Augen auf mich gerichtet und alle wollten von mir irgendwie wissen, was jetzt Sache ist. Da habe ich mich nicht so wohlgefühlt."

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

MG RTL D Bachelorette Nadine Klein mit Kandidat Alexander

MG RTL D "Die Bachelorette"-Wiedersehens-Show 2018

