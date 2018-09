Herzklopfen im Bachelorette-Finale? Von wegen! Am vergangenen Mittwoch überreichte Nadine Klein (32) Fitnesstrainer Alexander Hindersmann (30) ihre letzte Rose. Was im TV superromantisch aussah, war allerdings stundenlange Arbeit. "Es ging leider relativ lange. Wir waren dann erst um 4 Uhr morgens oder so erst fertig", verriet Nadine im Interview mit Promiflash. Doch auch in den kamerafreien Stunden nach der Entscheidung lag nur wenig Romantik in der Luft!

