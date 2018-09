Ach, was war das romantisch! Wochenlang haben die Die Bachelorette-Fans mit Rosenkavalierin Nadine Klein (32) mitgefiebert. Zwischen 20 Männern musste sie sich entscheiden und am Mittwochabend fiel ihre Wahl auf den sportlichen Alexander Hindersmann (29). Doch wie und wo fand die Rosenvergabe eigentlich statt und was musste alles unternommen werden, um solch eine gefühlvolle Atmosphäre überhaupt erst zu schaffen? Hier kommen fünf Fakten zu Nadines Herzschlagfinale.

1. Der Ort

In ihrem Dreamdates waren die Rosenlady und ihre Jungs an den schönsten Orten der Welt, doch das Finale hat an keinem traumhaften Sandstrand stattgefunden, sondern dort, wo die Rosenreise vor wenigen Monaten begonnen hat: in Nadines Bachelorette-Villa auf der griechischen Insel Korfu.

2. Die Inszenierung

Die romantische Stimmung in der letzten Nacht der Rosen schwappte bis in die deutschen Wohnzimmer. Aber kein Wunder, der Sender ließ sich bei der Inszenierung der finalen Episode auch nicht lumpen. Neben dem 55 (!) Meter langen roten Teppich, über den Alex und Daniel (27) von der Limousine bis hin zur Nadine gehen mussten, wurde die Villa für das Finale zusätzliche mit rund 20 Fackeln und 120 Kerzen geschmückt.

Nach der Ausstrahlung

Nach der Rosenvergabe wurden die Kameras ausgemacht, wie es seitens RTL heißt: "Alex und Nadine hatten nach dem Finale Zeit zu feiern und ihre erste Zweisamkeit als Pärchen zu genießen."

3. Der Song

Echte Romantiker wissen: Jedes Happy End braucht ein Lied. Kein Wunder also, dass auch Nadines und Alex' finaler Moment musikalisch untermalt wurde. Bei der letzten Rosenvergabe bekamen die Zuschauer den Song "The Great Unknown" von der aus Berlin stammenden Folkband Mighty Oaks zu hören.

4. Die Entscheidung

Um die Spannung für die Showfans so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, hat der Sender die finale Entscheidung so geschnitten, dass die beiden Kandidaten immer wieder im Wechsel zu sehen waren. In Wirklichkeit lagen zwischen Daniels Abschied und der Rosenvergabe an Alex allerdings 90 Minuten.

MG RTL D Nadine Klein als Bachelorette 2018

MG RTL D Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette" 2018

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018



