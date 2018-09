Was passiert hinter verschlossenen Türen in Daniel Küblböcks (33) Leben? Am Sonntag stürzte ein Passagier bei der Fahrt von Hamburg nach New York unter noch unklaren Umständen von einem Kreuzfahrtschiff. Kurze Zeit später ist klar: Es handelte sich um den Sänger. Noch immer wird nach dem ehemaligen DSDS-Star gesucht. Sein Privatleben wirft außerdem viele Fragen auf: Daniel habe an Bord Frauenkleider getragen, soll sogar über eine Geschlechtsumwandlung nachgedacht haben. Transgender-Lady Raphaela Salentin (24) glaubt, dass er womöglich in der Vergangenheit ein Doppelleben geführt habe.

"Als wenn er sich dort frei fühlen konnte und sein Leben leben konnte und dass er das vielleicht so in seinem Privatleben nicht hat machen können. Ich weiß ja selber, wie es ist, wie hoch der Druck ist", erklärte die Blondine Promiflash. Tatsächlich habe sie früher die Vermutung gehabt, dass Daniel "transgender-like angehaucht" sein könnte, doch sein Image-Wandel zu einem "männlicheren Ich" vor ein paar Jahren habe ihre Meinung geändert. "Dieser Druck ist so hoch und manche sind diesem Druck halt nicht gewachsen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es daran gelegen hat. Das wäre total paradox", betonte sie im Interview.

"Ich bin immer noch total schockiert und hoffe immer noch, dass man ihn auf dem Schiff irgendwie findet, dass er lebend geborgen wird oder so. Ich hoffe auch, dass die Familie jetzt stark ist und alle zusammenhalten und den Glauben nicht verlieren."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / rosa_luxem Ex-DSDS-Teilnehmer Daniel Küblböck, September 2018

AEDT/ Wenn.com Raphaela Salentin, Transgender-Star

Schultz-Coulon/WENN.com Daniel Kaiser-Küblböck bei "Verrückt nach Fluss"



