Nicht nur sein Verschwinden sorgt momentan für Schlagzeilen – auch das Privatleben von Daniel Küblböck (33) wirft Fragen auf. Wie ein Tippgeber am Abend Promiflash erklärte, habe Daniel angeblich über eine Geschlechtsumwandlung nachgedacht. Zur gleichen Zeit tauchte ein Foto des DSDS-Stars auf, das ihn Ende August kurz vor dem Schiffs-Boarding in Hamburg zeigt – in Frauenklamotten. Wie sich jetzt herausstellte, machte er aus seiner Vorliebe für weibliche Kleidung keinen Hehl – im Gegenteil. Als Frau postete er die vergangenen Tage via Social Media sogar zahlreiche Pics aus seiner Schiffskabine.

Vor genau einer Woche war der erste Post auf Daniels zweitem Instagram-Profil online gegangen – auf dem Bild sieht man Wasser und einen mit Wolken bedeckten Himmel. Darauf folgen weitere Schnappschüsse, die den 33-Jährigen geschminkt und als Frau zeigen. Im Hintergrund ist gut zu erkennen, dass sich der Musiker auf einem Schiff befindet – um genau zu sein auf der Aida Luna Richtung New York, worüber auch seine Hashtags Aufschluss geben. In seiner Profil-Beschreibung schreibt er: "Künstlerin – Schauspielerin – Transexuell." Außerdem versieht er jedes Foto mit #Transexuelle und #Transformation – und die bis dahin fast 800 Abonnenten feiern ihn für seinen Mut.

"Rosa, ich hoffe, du fühlst dich wohl in deiner 'neuen' Haut und deiner neuen Seele", spricht eine Userin Daniel mit seinem gewählten Frauennamen an. Aber auch andere Follower finden positive Worte. "Du bist so ein wunderbarer Mensch" und "Wir hoffen, deine positive Energie hat dich nicht verlassen", lauten zwei weitere Kommentare.

Daniel Kaiser-Küblböck, ehemaliger DSDS-Kandidat

Sänger Daniel Küblböck, September 2018

Daniel Kaiser-Küblböck, ehemaliger DSDS-Kandidat

