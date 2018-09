Doppelgänger-Alarm auf der Insel der Liebe! Diese Woche startete das Dating-Abenteuer bei Love Island mit elf liebeshungrigen Singles. In der ersten Paarungszeremonie fanden fünf Frauen und fünf Männer zueinander. Das Insel-Idyll wird jedoch von Überraschungs-Kandidat Sebastian Kögl gestört: Er darf einem seiner Kontrahenten die Beach-Beauty ausspannen. Bei seinem Anblick dürfte der eine oder andere Zuschauer allerdings gestutzt haben: Hat er nicht eine gewisse Ähnlichkeit mit Hollywood-Star Josh Duhamel (45)? Und er ist nicht der einzige Islander, der einen prominenten Twin hat!

Sebastian "Die Granate" Kögl ist zwar über zwanzig Jahre jünger als der Ex-Mann von Sängerin Fergie (43) – Josh könnte aber leicht als Bastis älterer Bruder durchgehen: Beide haben dunkles Haar, braune Augen und ein verschmitztes Lächeln, bei dem die Damen sicherlich reihenweise schwach werden. Ein weiterer Inselbewohner, der einen prominenten Bruder zu haben scheint, ist Victor Seitz. Der Influencer und Feuerherz-Sänger Matt Stoffers könnten glatt als Zwillinge durchgehen. Das kommt aber nicht nur durch ihre wilden Locken und die blauen Augen. Beide sprechen Deutsch mit einem niedlichen Akzent: Victor kommt nämlich aus Spanien und Matt ist gebürtiger Niederländer.

Und wie sieht es bei den Ladys der Liebesinsel aus? An wen erinnert Model Sabrina Doberstein? Genau, an It-Girl Janina Youssefian (35)! Mit ihren langen, dunklen Haaren, ihren Schmoll-Lippen, dem lasziven Blick und den heißen Kurven sind sich die beiden Frauen ziemlich ähnlich! Was sagt ihr zu den Islandern und ihren Promi-Twins? Stimmt ab!

Love Island, RTL II ; Splash News Sebastian Kögl und Josh Duhamel

RTL II – Magdalena Possert ; Starpress / WENN.com Sabrina Doberstein und Janina Youssefian

RTL II / Magdalena Possert Die Kandidaten von "Love Island" 2018

