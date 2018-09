Was für eine Überraschung! Caroline Beil (51) schwebt im absoluten Liebesglück. Erst im November 2017, nur wenige Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes, gab die Moderatorin überglücklich bekannt, sich mit ihrem Partner Philipp Sattler verlobt zu haben. Nicht einmal ein Jahr später folgte nun die Traumhochzeit: Caroline und ihr Liebster haben sich bei einer romantischen Zeremonie auf einem Schloss in Schottland das Jawort gegeben!

"Für mich wurde ein Traum wahr. Es ist der schönste Tag meines Lebens. Ich fühle mich wie eine Prinzessin, und es ist wie im Märchen", schwärmte die Schauspielerin an ihrem großen Tag im Gespräch mit Frau im Spiegel. Auch der Bräutigam konnte sein Glück kaum fassen – obwohl seine Herzdame ihn selbst am Hochzeitstag ein bisschen hat zappeln lassen: "Ich habe die tollste, schönste und loyalste Frau der Welt geheiratet. Caro ist die Liebe meines Lebens, auch wenn ich bei der Trauung, wie so oft, auf sie warten musste", witzelte der 35-Jährige. Für die Turteltauben sei der Tag vor der romantischen Kulisse des Duns Castles einfach unvergesslich und vor allem tränenreich gewesen.

Caroline war bereits zweimal verheiratet. Dennoch scheint mit dem 16 Jahre jüngeren Zahnarzt alles ganz anders zu sein. "Ich liebe Philipp über alles und habe den besten Mann der Welt gefunden. Diese Ehe soll für immer halten und meine letzte sein. Ich bin mir von ganzem Herzen sicher, dass wir immer zusammenbleiben werden", erklärte die 51-Jährige megahappy.

Christian Marquardt/Getty Images for Constantin Film Caroline Beil auf einer Filmpremiere am Zoo Palast Berlin

Instagram / beilcaroline Caroline Beil und Philipp Sattler

Instagram / Beilcaroline Caroline Beil und Philipp Sattler in Schottland

