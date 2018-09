Am Montag wurde die Suche nach Daniel Küblböck (33) nach über 24 Stunden eingestellt. Die Angehörigen, Freunde und Fans des Musikers mussten sich damit auch von der letzten Hoffnung verabschieden, ihn noch einmal lebend zu sehen. Seit bekannt wurde, dass der Ex-DSDS-Star von Bord eines Kreuzfahrtschiffes in den Nordatlantik gesprungen sein soll, häufen sich im Netz zahlreiche Promi-Reaktionen: Daniels Kollegen sind geschockt. Jetzt meldet sich auch Schlagerstar Kristina Bach (56) zu Wort – und nimmt nun trauernd Abschied von ihrem guten Freund.

"Was auch immer warum am 9.9. passiert sein mag, du bist fort und ich bin tieftraurig und fassungslos", schreibt die Komponistin in einem emotionalen Brief auf ihrer Homepage kristinabach.de. Dass Daniel Suizid begangen haben soll, scheint sie nicht glauben zu können. "Du warst nicht labil und weltfremd. Du standest mitten im Leben, du warst stets beeindruckend. Ja, du warst auch sensibel, aber nie habe ich dich depressiv erlebt", versucht Kristina ihre Gedanken in Worte zu fassen. Mir rührenden Worten nimmt sie Abschied von dem 33-Jähigen, bedankt sich für zahlreiche gemeinsame Abenteuer: "Danke, dass ich dir begegnet bin. Danke, für unsere vielen wertvollen Momente und die Freude, die wir gemeinsam teilten."

Seit acht Jahren habe die beiden eine enge Freundschaft verbunden. Zusammen hätten sie das Leben gefeiert, Nächte durchzecht und bis zum Morgengrauen Uno Uno gespielt. Was wirklich in ihrem Freund vor sich ging und was hinter den dramatischen Ereignissen steckt, wird Kristina wohl nie erfahren – die schönen Erinnerungen an die Zeit mit Daniel bleiben ihr aber ein Leben lang.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Promiflash Daniel Küblböck kurz vor seiner Kreuzfahrt

Hannes Magerstaedt / Getty Images Kristina Bach, Sängerin und Songwriterin

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat



