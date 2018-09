Seit Tagen äußern sich immer mehr Promis zum tragischen Schicksal von Ex-DSDS-Star Daniel Küblböck (33). Der Sänger soll am frühen Sonntagmorgen von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gesprungen sein, seitdem gilt er als vermisst. Jetzt, nachdem die Suche nach ihm eingestellt wurde, meldet sich auch Oliver Kalkofe (53) zu Wort: Der Komiker erhebt schwere Vorwürfe gegen die Fernseh-Industrie – und kritisiert die Verantwortlichen von Castingshows hart!

In einem Facebook-Statement beteuert der Kabarettist, schockiert und unendlich traurig zu sein. Die Schuld an den dramatischen Geschehnissen sieht Oliver besonders in Daniels früherer Funktion als Paradiesvogel. "Hier sehen wir auf tragische Weise die Auswirkungen der Castingshows und des immer seelenloser werdenden Fernsehens. Junge Menschen, die Bestätigung suchen, werden innerhalb kürzester Zeit zu gefühlten Superstars, werden bejubelt oder auf einmal ausgebuht, urplötzlich lieben oder hassen sie Tausende oder gar Millionen von Menschen. Doch niemand hilft den jungen Kurzzeit-Celebrities, damit umzugehen. Die Sender und Redaktionen machen sie zu Helden, Witzfiguren oder Quoten steigernden Hassobjekten – letztlich aber zu Opfern", schreibt der 53-Jährige aufgebracht.

Auch er selbst habe Daniel nicht selten aufs Korn genommen, dennoch habe er großen Respekt vor dem 33-Jährigen gehabt. Für Menschen, die selbst jetzt noch Witze über ihn reißen, hat Oliver keinerlei Verständnis. "Nur warum all die Wut und all der Hass, weil jemand anders ist? Lebewohl, Daniel. Du warst ein lustiger Verrückter, der diese Welt zumindest bunter und vielfältiger gemacht hat. Danke für alles – und verzeih denen, die zu dumm oder empathielos sind und waren, auch mit dir statt nur über dich lachen zu können."

Joerg Koch / Freier Fotograf / Getty Images Oliver Kalkofe

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck, deutscher Musiker

