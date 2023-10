"Atemlos"-Schreiberin Kristina Bach ist wieder verliebt!

Spür, was Liebe mit uns macht! Kristina Bach (61) brachte es vor einigen Jahren über Nacht zu großen Ruhm: Sie schrieb Helene Fischers (39) Megahit "Atemlos" und verfasste damit auch ein Stückchen deutsche Schlagergeschichte. In Sachen Liebe läuft es für die Musikerin aber nicht immer so rosig: Sie hat bisher zwei gescheiterte Ehe hinter sich, 2017 ging die Beziehung mit ihrem Partner Christian Marek in die Brüche. Doch nun erlebt Kristina wieder tausend Glücksgefühle!

Großes Kino durchlebt sie ab jetzt mit Reinhard Walter an ihre Seite. Der 69-jährige Heidelberger arbeitet als Immobilien-Unternehmer. "Ja, wir sind ein Paar", bestätigt Kristina gegenüber Bild glücklich. Weitere Details will die ehemalige Let's Dance-Kandidatin aber nicht über ihre neue Liebe offenbaren.

Auch Helene wird sich sicher über die Beziehung freuen – die beiden stehen noch in regem Kontakt. "Ich habe sie auch auf ihrer Tournee besucht. Wir hatten eine sehr herzliche Begegnung", berichtet Kristina über die gerade erst zu Ende gegangene "Rausch"-Tournee der Sängerin. Die Schlagerstars seien nach wie vor sehr dankbar für ihren zeitlosen Hut "Atemlos".

Getty Images Kristina Bach, Musikerin

Getty Images Kristina Bach 2015 in München

Getty Images Helene Fischer im August 2023

