Große Aufruhr um Dieter Bohlen (64)! Nach dem mysteriösen Verschwinden seines einstigen DSDS-Schützlings Daniel Küblböck (33) am Sonntagmorgen trat der Poptitan in übles Fettnäpfchen. In einem Video, das er im Netz teilte, hatte er seine Sorge um den vermissten Sänger gekundet. Was den Fans dabei direkt ins Auge stach: Dieter trug ein Sweatshirt mit der Aufschrift "Be One With The Ocean" (zu Deutsch: Sei eins mit dem Ozean) – in Anbetracht der Tatsache, dass Daniel wahrscheinlich über Bord eines Kreuzfahrtschiffes gesprungen ist, äußerst geschmacklos. Jetzt entschuldigt sich der Ex-Modern Talking-Star und erklärt, wie es zu seiner fragwürdigen Outfit-Wahl gekommen ist.

Auf Instagram veröffentlichte der 64-Jährige einen Clip, der die Wogen glätten soll. Am Montagmorgen habe er in Eile nach dem nächstbesten Pullover gegriffen und sich mit seiner Liebsten Carina auf den Weg in den Mallorca-Urlaub begeben. "Wir kamen am Flughafen an und ich dachte: 'Ich muss irgendetwas zu Daniel sagen.' Das Boarding lief schon und ich habe mich in eine Ecke gestellt. Natürlich hat keiner darauf geachtet, was auf meinem Hoodie stand", lauten seine Worte. Als der Post längst im Netz kursierte und er auf der Balearen-Insel gelandet war, sei ihm sein Missgeschick erst bewusst geworden. "Ach, du Scheiße", habe er sich gedacht.

"Es tut mir wirklich leid, was passiert ist! Ich achte jetzt immer darauf, was auf meinem Hoodie steht", verspricht er seinen Followern abschließend. Ob sich seine aufgewühlte Community mit der Darlegung der Umstände zufriedengeben wird?

AEDT/WENN.com Dieter Bohlen, Pop-Titan

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Musikproduzent

Instagram / daniel_kaiserkueblboeck Daniel Küblböck, deutscher Sänger

