Dieter Bohlen (64) ist zutiefst erschüttert! Seit Sonntagmorgen wird sein einstiger Schützling Daniel Küblböck (33), der 2003 den dritten Platz bei Deutschland sucht den Superstar abgesahnt hatte, vermisst. Auf offener See soll der Sänger auf der Fahrt von Hamburg nach New York über Bord eines Kreuzfahrtschiffes gesprungen sein – die Suche nach einer Lebensspur ist bisher vergeblich. Im Netz äußert sich nun auch der Poptitan zu dem tragischen Ereignis. Er könne sich vorstellen, dass es sich um eine Kurzschlussreaktion handelte.

"Ich kann es im Moment irgendwie entweder kaum fassen noch glauben", begann der 64-Jährige sein Video, das er am Montagvormittag auf Instagram postete. "Er war auf der einen Seite ein unheimlich lustiges Kerlchen, was man so im Fernsehen gesehen hat, aber wenn er bei mir zu Hause war, gab es das krasse Gegenteil", verriet er seiner Community. Daniel sei sehr oft unheimlich traurig und depressiv gewesen. "Ich habe mich damals echt gewundert, wie schnell das so hin- und herging bei ihm", führte der einstige Modern Talking-Star weiter aus.

Der DSDS-Juror Schlimmes ahne nun Schlimmes und sagte zu dem Vorfall: "Vorstellen kann ich mir das schon, dass er das in so 'ner Kurzschluss-Situation wirklich gemacht hat." Er sei total geschockt und hoffe trotz seiner Vermutung, dass es sich nur um ein Missverständnis handele und der 33-Jährige vielleicht im Maschinenraum des Schiffes eingesperrt worden sei.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Ohlenbostel x Kandidaten der ersten Staffel DSDS mit Dieter Bohlen

Michael Panchow/ActionPress Daniel Küblböck bei einem Auftritt

Guido Ohlenbostel/ActionPress Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de