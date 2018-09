Was ein harter Tag auf Love Island für Sabrina Doberstein! Schon in der vergangenen Folge der feuchtfröhlichen Kuppelshow hatte es das Grit-Girl aus Neukirchen-Vluyn nicht leicht: Ihr Show-Partner Marcellino Kremers war mehr an Kontrahentin Julia interessiert, als an der hübschen Influencerin! Auch Sabrina fuhr daraufhin ihre Flirtfühler aus – und wäre gerne mit Lockenlümmel Victor Seitz aufs Einzeldate gegangen. Doch der setzt offenbar nach wie vor auf seine erste Wahl Tracy Candela – und gab Sabrina so einen fiesen Korb! Doch nicht nur das muss die 25-Jährige an Tag vier in der Villa einstecken.

Dass sich der süße Spanier NICHT für sie als Date-Begleitung entschieden hat, enttäuscht Sabrina extrem. Dabei hat sie sich doch so angestrengt, dem blauäugigen Sonnyboy zu gefallen! Als sie dann auch noch Ameisen in ihrem Teambett entdeckt, brechen bei dem Model alle Dämme: Sabrina fängt hemmungslos an zu weinen! Doch dass das nicht nur an den Krabbeltierchen liegt, vermutet Villa-Mitbewohnerin Julia; "Ihr hat es ganz schön zu schaffen gemacht, dass Victor sich beim Date für Tracy entschieden hat." Am Ende droht das verheulte TV-Sternchen sogar damit, die Sendung verlassen zu wollen!

Im Sprechzimmer gibt sich Sabrina allerdings gekonnt gelassen über die Date-Situation "Victor hat sich wahrscheinlich für sein richtiges Mädchen entschieden und das freut mich für ihn. Ich hatte am Ende das Gefühl, dass es zwischen Victor und Tracy funkt. Freut mich für die beiden", erklärte sie mit einem gequälten Lächeln. Na, ob das wirklich so stimmt? Die Konkurrenz Sebastian Kögl und Lisa sind sich auf jeden Fall sicher: Der Heulanfall ist total übertrieben!

"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr

