Versteckt sich hier Seitenhieb von Taylor Swift an Blake?

Taylor Swift (35) hat in New York City kürzlich einen besonderen Meilenstein gefeiert: den Kauf der Rechte an ihren Masteraufnahmen. Gemeinsam mit ihrem Bruder Austin Swift, ihrer langjährigen Freundin Dakota Johnson (35) und deren Bruder Jesse Johnson wurde die Sängerin in ihrem Stammrestaurant Via Carota gesichtet. Pagesix veröffentlichte Bilder, auf denen Taylor in einem eleganten Kleid mit Blumenmuster zu sehen ist. Die Wahl ihrer Begleiter und ihres Outfits lässt Fans spekulieren, ob sie damit eine versteckte Botschaft transportieren wollte.

Die Blumenprints auf Taylors Kleid könnten eine subtile Botschaft an Blake Lively (37) sein, zu der Taylor bis zum Jahresbeginn 2025 noch eine langjährige Freundschaft pflegte. Nachdem ein medienwirksamer Streit zwischen Blake und einem ihrer Co-Stars, Justin Baldoni (41), ausgebrochen war und die 35-Jährige von Blake darin verwickelt wurde, soll die Freundschaft der beiden jedoch im Streit auseinandergegangen sein. Beobachter mutmaßen nun, dass die Sängerin mit ihrer Garderobe eventuell einen Seitenhieb auf Blake verteilte, die bei der Promotion des umstrittenen Films It Ends With Us ebenso stets zu floralen Outfits griff, da ihr Filmcharakter den Beruf der Floristin ausübt.

Nachdem ihre ersten sechs Alben ursprünglich ohne ihr Einverständnis an ein fremdes Label verkauft worden waren, begann Taylor, ihre Werke neu aufzunehmen und selbst zu veröffentlichen. Nun hat die Sängerin nach jahrelangen Streitereien die Rechte an ihren ersten Alben gekauft und ist stolze Besitzerin all ihrer aufgenommenen Songs. Blake, die früher oft an Taylors Seite zu sehen war, scheint jedoch keine Rolle mehr im Leben des gefeierten Stars zu spielen. Stattdessen rücken andere enge Vertraute wie Taylors Bruder Austin in den Fokus, der nicht nur familiär, sondern auch beruflich eine wichtige Stütze für die Musikerin ist, da er Teile ihrer Musiklizenzen managt.

Collage: Getty Images, MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

