Romina Palm und Christian Wolf verraten den Babynamen

Romina Palm (25) und Christian Wolf genießen ihr Babyglück in vollen Zügen! Vor rund einer Woche durften die Ex-GNTM-Kandidatin und der Fitnessinfluencer ihre Tochter auf der Welt begrüßen – bisher gaben sie aber den Namen der Kleinen nicht preis. Nun lüften die zwei das Geheimnis in einem Video auf Instagram: Ihr Töchterchen trägt den Namen Hazel! "Unsere kleine Hazel. Mama und Papa werden immer für dich da sein", schreibt die frischgebackene Mama zu dem Clip, auf dem sie mit ihrem Neugeborenen und ihrem Partner zu sehen ist.

Die Fans sind ganz begeistert von dem Namen, den sich das Paar für seinen Nachwuchs überlegt hat. "Oh mein Gott! Was für ein wunderschöner Name", "Einfach richtig süß" oder "Ich liebe diesen Namen. Der hat so etwas Sanftes", heißt es in den Kommentaren. Papa Christian lässt es sich auch nicht nehmen, etwas dazu zu sagen und scherzt: "Wenn ihr mal jemand blöd kommt, dann gibt's eins auf die Nuss." Eine Anspielung auf die deutsche Übersetzung: Hazel bedeutet Hasel(nuss).

Romina und Christian sind seit Ende 2023 ein Paar und gewähren ihren Fans seitdem regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Auch während der Schwangerschaft gab die Influencerin stets Updates. Nach der Entbindung gab sie ihren Fans ebenfalls bereits ein paar Details preis. "Ich hatte unheimliche Angst vor der Geburt... aber ich kann euch sagen: Es war das Schönste, was ich jemals erleben durfte", schwärmte sie im Netz. Für Romina ist es das erste Kind, ihr Verlobter hat bereits ein Kind mit seiner Ex Antonia Elena.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrem Baby, Mai 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025

