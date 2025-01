Marcel Somerville nimmt trotz Ehekrise an "Love Island" teil

Marcel Somerville sorgt aktuell für Schlagzeilen: Der Reality-TV-Star wird an der zweiten Staffel der Spin-off-Show "Love Island All Stars" teilnehmen, die von Maya Jama (30) in Südafrika moderiert wird. Bekannt wurde Marcel in der dritten Staffel von Love Island-UK im Jahr 2017, als er gemeinsam mit Gabby Allen den vierten Platz belegte. Nach der Show versuchten die beiden, ihre Beziehung fortzusetzen, doch die Liebe scheiterte, als Marcel Gabby im Urlaub betrog. Später fand er mit Rebecca Vieira neues Glück und heiratete sie im August 2022. Doch diese Ehe steht mittlerweile vor dem Aus – die beiden befinden sich im Scheidungsprozess.

Die Trennung von Marcel und Rebecca verlief dabei alles andere als reibungslos. Im März 2023 verließ Marcel das gemeinsame Zuhause und entfernte sämtliche Fotos von Rebecca aus seinen sozialen Medien – nachdem Gerüchte aufgekommen waren, sie habe ein Verhältnis mit einem US-Popstar gehabt. Rebecca bestätigte wenig später, Marcel tatsächlich betrogen zu haben, und gab eine öffentliche Entschuldigung bekannt. Seit der Ankündigung, dass Marcel nun in der neuen "Love Island"-Staffel zu sehen sein wird, ist jedoch Unklarheit darüber entstanden, wie weit der Scheidungsprozess fortgeschritten ist. Marcel selbst äußerte sich gegenüber Mail Online nur vage: "Ich habe eine verrückte Zeit hinter mir. Ich werde später darüber sprechen, aber aktuell ist es noch zu früh."

Rebecca, die offensichtlich Teil des medialen Spektakels wurde, meldete sich vor Kurzem via Instagram. Sie postete ein Selfie und einen kryptischen Spruch: "Was dich schön macht, ist, dass du weich geblieben bist in einer Welt, die versucht hat, dich hart zu machen." In der Vergangenheit hielt sie ihre Beziehung zu Marcel eher privat, sodass viele überrascht waren, wie turbulent die vergangenen Monate verliefen. Marcel hingegen genießt schon seit seiner Teilnahme bei "Love Island" den Status eines Medienlieblings. Besonders sein musikalischer Hintergrund als Mitglied der Blazin’ Squad machte ihn bei Fans beliebt. Wie sein Auftauchen in der All-Stars-Staffel beim Publikum ankommt, bleibt abzuwarten – besonders, da auch seine Ex Gabby dabei sein wird.

Instagram / marcel_rockyb Marcel Somerville und seine Frau Rebecca im Oktober 2022

Getty Images Marcel Somerville 2019 in London

