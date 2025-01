Megan Barton Hanson sagte "Love Island" für neuen Mann ab

Vor Kurzem feierte ein Spin-Off von Love Island in Großbritannien Premiere: In der All-Stars-Staffel suchen ehemalige Kandidaten der beliebten Datingshow erneut nach der großen Liebe. Eine Zeit lang sah es danach aus, als könnte Megan Barton Hanson (30), die 2018 zu den Teilnehmern gehörte, ebenfalls dort aufkreuzen – wie ein Insider gegenüber The Sun enthüllt, soll das Model allerdings abgesprungen sein, weil es einen neuen Partner an seiner Seite hat. "Zwischen Megan und ihrem neuen Mann ist alles noch sehr frisch, aber sie will sehen, wie es weitergeht. Er ist sehr sympathisch und bringt sie zum Lachen, also hat sie Spaß", erzählt die Quelle.

Zwischen Megan und dem Unbekannten scheinen die Dinge also gut zu laufen: Wie Schnappschüsse zeigen, die dem britischen Blatt vorliegen, hatte sie sich nämlich erst kürzlich mit ihrem Freund erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert. Das Paar genoss einen entspannten Abend, während es Hand in Hand von Paparazzi abgelichtet wurde. Allerdings soll die 30-Jährige ihr "Love Island"-Comeback nicht nur wegen ihres neuen Partners abgesagt haben. "Sie hatte das Gefühl, dass viele der Männer, die an der Show teilnehmen, mehr daran interessiert sind, ihre Social-Media-Konten zu vergrößern, als eine echte Beziehung zu finden", erklärt der Insider.

Der TV-Star wolle einen "echten Mann" und "keinen Jungen, der nach Aufmerksamkeit sucht" – und hat ihn wohl gefunden. Megans Liebesglück scheint aber wirklich noch frisch zu sein – im vergangenen November war sie nämlich noch mit einer anderen Person gesichtet worden. Nach ihrer Trennung von Demi Sims im Jahr 2023 erwischten Fotografen die Social-Media-Bekanntheit erstmals mit einer neuen Frau an ihrer Seite: Auf Fotos, die Daily Mail vorlagen, küsste sie das OnlyFans-Model Leah Ray, bevor sie zusammen Händchen haltend aus ihrem Auto stiegen. Aus den beiden ist aber offenbar nichts geworden – schließlich hat die Britin ja nun einen neuen Partner gefunden.

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton Hanson im Dezember 2023

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton Hanson im Oktober 2024

