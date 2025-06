"Ein Kämpfer": Katy Karrenbauer trauert um ihren Vater

Katy Karrenbauer (62), bekannt aus der beliebten Serie "Hinter Gittern", musste nun ihren Vater Dieter verabschieden, der am 23. Mai im Alter von 93 Jahren verstarb. "Ich muss gehen, Katy, bist du damit einverstanden?", habe Dieter kurz vor seinem Tod gefragt, erzählte die Schauspielerin in einem Interview mit RTL. Katy war bis zum Schluss an seiner Seite, hielt seine Hände, betete und hörte mit ihm Musik, bis er friedlich einschlief. Seine Liebe zum Leben habe ihm Kraft gegeben, selbst in den schwächsten Momenten, erinnerte sich Katy.

Die Beziehung zwischen Vater und Tochter war nicht immer einfach. Nachdem sich ihre Eltern in Katys Kindheit trennten, hatten beide fast 50 Jahre lang keinen Kontakt. Erst ein Schicksalsschlag brachte sie 2018 wieder zusammen. Dieters damalige Partnerin bat Katy kurz vor ihrem Tod, sich des demenzkranken Mannes anzunehmen. Daraufhin holte die Schauspielerin ihren Vater zu sich nach Berlin und pflegte ihn. Zum Vatertag teilte Katy eine Fotoreihe auf Instagram und fand rührende Worte: "6.5 Jahre durch dick und dünn, das haben wir geschafft und am Ende warst du voller Liebe für mich und ich für dich."

Auf die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit blickt Katy heute dankbar zurück. "Du bist mein Stern", habe ihr Vater oft zu ihr gesagt, und nun sieht sie ihn als genau diesen über sich am Himmel. In einem Buch hat sie über das Leben mit ihrem demenzkranken Vater geschrieben und appelliert an Angehörige, mehr Zeit mit ihren erkrankten Liebsten zu verbringen. Katy, die laut RTL selbst schwere Entscheidungen für das Wohlergehen ihres Vaters treffen musste, will mit ihrer Geschichte Mut machen und den Wert jeder gemeinsamen Minute betonen. "Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich für das, was einem wichtig ist", erklärt die Schauspielerin.

Katy Karrenbauer, Schauspielerin

Katy Karrenbauer und ihr Vater Dieter

