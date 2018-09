Hält ihre Bromance auch nach der Sendung? Auch in dieser Bachelorette-Staffel stand der Kampf um die Rosenlady im Vordergrund, doch trotz Rivalitäten haben sich einige Kandidaten miteinander angefreundet. Show-Sieger Alexander Hindersmann (30) hatte während der Dreharbeiten beispielsweise schon einen guten Draht zu Stefan Gritzka. Doch wie sieht es nach dem Finale aus? Führt Alex nicht nur eine Beziehung mit Nadine Klein (32), sondern hat auch neue Männerfreundschaften geknüpft?

In einem Facebook-Livevideo verriet der 30-Jährige: "Ich habe zu Chris und Stefan eigentlich tagtäglich Kontakt. Von den beiden kriege ich zu allem, was in der Presse steht, einen Kommentar. Ich habe auch schon ein Wochenende mit ihnen verbracht. Wir sind fast schon Freunde." Neben Chris Kunkel und Stefan tauscht sich Alex außerdem regelmäßig mit Dennis Zrener, Filip Pavlovic (24) und Jan Elsigk aus.

Unterm Strich hat der Fitnesstrainer zu einem der Herren aber eine besonders enge Verbindung: "Chris weiß sehr viel über mich, vielleicht sogar mehr als Nadine." Für Alex' Liebste sieht die Situation nämlich anders aus – und das hat mit ihrer Rolle als Rosenlady zu tun. Nadine durfte vor der Ausstrahlung der Show keinen Kontakt zu den Jungs haben, deshalb lief das alles über Alex, vor allem mit Chris und Stefan. "Aber ansonsten kann ich das an einer Hand abzählen", erklärte die 32-Jährige.

Instagram / alexander_hindersmann Jan Elsigk und Alexander Hindersmann, "Die Bachelorette"-Kandidaten 2018

Instagram / chris_kunkel Filip Pavlovic, Alexander Hindersmann und Chris Kunkel

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

