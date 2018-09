Schon in knapp zwei Wochen startet Grey's Anatomy in Amerika in eine neue Runde – und die 15. Staffel verspricht einiges! Seit 2005 gehört die Serie zu den beliebtesten Geschichten aller Zeiten: Mit Romanzen, Tragödien und spektakulären ärztlichen Eingriffen begeistern die Macher um Shonda Rhimes (48) seitdem die Fans. Am 27. September wird in den USA die erste Folge der neuen Storyline ausgestrahlt – und, Achtung, Spoiler, so heiß wird's dabei im Grey Sloan Memorial Hospital!

Achtung, Spoiler!

Wer sich von den kommenden Folgen noch überraschen lassen möchte, der sollte nun nicht weiterlesen. Denn im früheren Seattle Grace Krankenhaus geht es ab Ende September wieder ordentlich zur Sache, wie der neue Trailer nun zeigt: Ein besonderes Schmankerl für alle Damen ist dabei der neue Orthopäde, gespielt von O.C. California Hottie Chris Carmack (37). Besonders emotional wird es für Meredith Grey: Nach zahlreichen schweren Schicksalsschlägen entflammt bei der von Ellen Pompeo (48) gespielten Ur-Figur doch tatsächlich die Flamme der Liebe mit Dr. Andrew DeLuca.

Neben frischen Gesichtern kehren auch alte Bekannte zurück – denn Kim Raver (49), alias Dr. Teddy Altman, feiert ihr Comeback. Doch die Exfreundin von Dr. Hunt trifft dabei nicht nur auf ihren Verflossenen und dessen neue Liebe. Sie enthüllt zudem völlig überraschend ihre Schwangerschaft!

Michael Loccisano/Getty Images Chris Carmack bei den 51. CMA Awards in Nashville

Getty Images Ellen Pompeo, Darstellerin der Meredith Grey in "Grey's Anatomy"

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Kim Raver, Schauspielerin

