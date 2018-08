Er angelt sich das nächste große TV-Projekt! Deutsche Zuschauer dürften Chris Carmack (37) vor allem aus O.C., California kennen. Dort war er in der ersten Staffel als Marissas (Mischa Barton, 32) Freund Luke Ward zu sehen. Danach war der Schauspieler von 2013 bis zur Absetzung Anfang des Jahres Teil des "Nashville"-Casts. Erst Schüler, dann Countrystar, demnächst Arzt – diese Karriere legt Chris jetzt hin, denn er ist der Neue bei Grey's Anatomy!

Zahlreiche US-Medien berichteten, dass sich der 37-Jährige in der kommenden 15. Staffel den Kittel überwerfen und im Grey Sloan Memorial einen begnadeten orthopädischen Chirurgen darstellen wird. Die Verantwortlichen bestätigten die Meldung inzwischen offiziell auf Facebook. Chris' Rolle hat zwar noch keinen Namen, dafür bekam sie direkt den Spitznamen "Ortho God" verpasst.

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen, die ab dem 27. September in den USA ausgestrahlt werden, sind bereits in vollem Gange. Showrunner Krista Vernoff verriet kürzlich in einem Interview, dass die Episoden ganz im Zeichen der Liebe stehen werden. Ob Meredith Grey (Ellen Pompeo, 48) nach dem tragischen Tod von Derek Shepherd (Patrick Dempsey, 52) und nach einigen Flirts endlich wieder Glück mit einem Mann hat – womöglich mit Ortho God? Stimmt ab!

Michael Loccisano/Getty Images Chris Carmack bei den 51. CMA Awards in Nashville

Instagram / giacomo_gianniotti Debbie Allen, Ellen Pompeo, Giacomo Gianniotti, Caterina Scorsone und Kelly McCreary

David Livingston/Getty Images Ellen Pompeo in Los Angeles, Kalifornien

