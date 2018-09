Plötzliches Aus beim Instagram-Traumpaar! Neele Bronst (22) schafft es bei Germany's next Topmodel im vergangenen Jahr unter die 16 besten Nachwuchs-Beautys. Auch ihr Freund Oskar Ogorkiewicz ist als FitnessOskar im Netz bekannt. Eigentlich schien bei den Turteltauben alles bestens. Gemeinsam bereisten sie erst kürzlich mehrere asiatische Länder und begeisterten die Fans mit süßen Pärchen-Pics. Doch nun hat das Duo seine Trennung bekannt gegeben.

"Danke für all die guten und schlechten Zeiten, die wir zusammen durchgemacht haben #ZeitFürEinNeuesAbenteuer", postete Neele kürzlich auf Instagram und verkündete damit das überraschende Liebes-Aus. Zwar wollen die ehemalige Castingshow-Kandidatin und der Fitness-Fan jetzt getrennte Wege gehen, doch sie scheinen im Guten auseinander zu gehen: "Mit dir habe ich in den letzten drei Jahren mehr erlebt als in meinem kompletten Leben davor. Ich werde die Zeit mit dir immer positiv in Erinnerung halten und wünsche dir auf deinem Weg alles Gute."

Auch Oskar machte die Trennung von seiner langjährigen Freundin auf seinem Profil öffentlich. Zu einem traumhaften Paar-Foto aus dem Urlaub schrieb er: "Wir sind zusammen durch die Welt gereist, doch unsere gemeinsame Reise geht nun zu Ende... Danke, dass du bei meinen schönsten Erlebnissen an meiner Seite warst."

Instagram / neelejay FitnessOskar und Freundin Neele Bronst

Instagram / neelejay FitnessOskar und Neele Bronst in Malaysia

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und Neele Bronst in Malaysia

