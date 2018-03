Ist sie bald etwa ein zweites Mal mit dabei? In der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel schaffte Fitness-Vloggerin Neele Bronst (21) es bis zur sechsten Folge. Das scheint der Hamburgerin aber nicht zu reichen – sie ging vor Kurzem zum Casting für die neuen Folgen! "Eines Tages dachte ich mir 'Okay, warum bewirbst du dich nicht nochmal? Was würden die sagen?'", erzählte sie ihren Fans in einem YouTube-Video. Ob Neeles einstige Streitigkeiten mit ProSieben ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht haben?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de