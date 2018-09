Für Sarah (27) und Dominic Harrison (27) rückt der Abflug nun immer näher! Im vergangenen Juni schockte das Influencer-Traumpaar seine Fans mit einer gewaltigen Ansage: Sie wandern in die USA aus! Schon bald soll die Stadt der Engel ihr neues Zuhause sein und genau heute in einer Woche geht es auch schon los. Davor steht allerdings noch etwas ziemlich Schmerzvolles an – den Liebsten Tschüss zu sagen.

"Wir sind bereit! Nächsten Sonntag geht ess los, aaaaah. Wir richten uns jetzt und dann geht es los zum großen Abschiedstreffen mit unserer Familie", verkündete Sarah ihre Followern auf Instagram. Der dürfte es vor allem schwerfallen, die kleine Mia Rose Harrison ziehen zu lassen. Neun Monate ist die kleine Maus jetzt alt – und wird ihren ersten Geburtstag wohl ohne Großeltern, Tanten und Onkels in Los Angeles feiern.

Womöglich wird das aber auch ihr einziger Birthday in den USA bleiben, schließlich wolle die kleine Familie erst mal nur ein halbes Jahr zur Probe in Kalifornien leben. Vielleicht ist die Sehnsucht in dieser Zeit ja so groß, dass es im Anschluss doch wieder dauerhaft zurück nach Deutschland geht.

Instagram / team.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison im Flugzeug

Instagram / team.harrison.official Familie Harrison im Urlaub

