Ob sich Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) da etwa von den Royals inspirieren ließen? Ende Juli machten der Musiker und die schöne Schauspielerin mit ihrer Verlobung große Schlagzeilen: Nach nur wenigen Monaten des Datings war der ehemalige Jonas Brothers-Star vor der Hollywoodbeauty auf die Knie gegangen. Mit ihren offiziellen Verlobungsfotos verzückten die Turteltauben dann nur kurz darauf ihre Fans – doch kennen wir diese Pose nicht irgendwoher?

Liebevoll liegt Priyanka mit ihren Schultern im Schoß ihres Auserwählten, während der "Close"-Interpret ihre mit einem dicken Klunker bestückte Hand hält. Doch die süße Aufnahme, die während der New York Fashion Week für Designer Ralph Lauren (78) erstellt wurde, kommt den Followern des Paars nicht ganz unbekannt vor: "Ein wunderschönes Bild, aber es erinnert mich sehr an Harry und Meghans Verlobungsbilder!", "Merkwürdig. Es ist genau die gleiche Pose!" und "Ich liebe das Foto, aber warum machen sie die gleiche Pose wie Harry und Meghan?", fragen sich die Fans in den Kommentaren des Instagram-Bilds.

Und tatsächlich: Vergleicht man die Bilder miteinander, ist die Ähnlichkeit deutlich zu sehen – doch auch der Grund dürfte klar sein. Denn sowohl Nick und Priyankas als auch Prinz Harry (34) und Herzogin Meghans (37) Momentaufnahme wurde von Starfotograf Alexi Lubomirski erstellt und auch auf dessen Social-Media-Account geteilt. Kein komischer Zufall also!

Splash News Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai

Instagram / kensingtonroyal Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle

WENN.com Alexi Lubomirski, Starfotograf

