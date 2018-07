Im Leben von Brooklyn Beckham (19) stehen große Veränderungen an! Erst letzten Sommer flog der älteste Spross von Star-Kicker David (43) und Modedesignerin Victoria (44) aus dem heimischen Nest über den Ozean nach New York. In der Stadt, die niemals schläft, studierte er Fotografie an der renommierten Parsons School of Design. Immer wieder postete er Pics von seiner Family, die er offenbar stark vermisste. Jetzt macht der Mädchenschwarm Nägel mit Köpfen und zieht zurück nach England.

Ist die Sehnsucht nach der Heimat etwa so groß, dass er sogar die Uni sausen lässt und alle Brücken abbricht? Wie TMZ berichtete, habe der 19-Jährige ein sehr lukratives Praktikum bei einem angesehenen britischen Fotografen an Land gezogen. Ein Insider verriet allerdings, dass das Heimweh nach dem Beckham-Klan der eigentliche Grund für seinen Umzug zurück ins britische Königreich sein soll. "Er hat sich da drüben manchmal sehr einsam gefühlt. Er vergöttert seine Familie und letztendlich wollte er einfach zu ihr zurück", gab die Quelle an.

Das Ex-Spice Girl freue sich jedenfalls tierisch über die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Die weite Entfernung zu ihrem Kind hätte Vic über kurz oder lang das Herz gebrochen. "Für sie geht gerade ein Traum in Erfüllung. Sie freut sich so sehr, Brooklyn bald endlich wieder unter ihrem Dach zu haben", plauderte der Informationsgeber weiter aus.

Pascal Le Segretain/Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Paris Fashion Week

Instagram / victoriabeckham Brooklyn (hinten), Romeo (links), Harper (Mitte) und Cruz Beckham (rechts)

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihr Sohn Brooklyn Beckham

