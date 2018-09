Sie genießen ihre Zweisamkeit, solange sie noch können! In der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother sorgte Sophia Vegas (31) für die wohl größte Überraschung: Live und vor einem Millionenpublikum enthüllte sie ihre Schwangerschaft – dabei war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einmal bekannt, dass sie wieder in einer Beziehung ist. Doch nachdem die Katze nun aus dem Sack ist, macht Sophia auch aus ihrer neuen Liebe kein Geheimnis mehr: Jetzt zeigte sich die Blondine ganz entspannt mit ihrem Schatz im Urlaub!

In ihrer Instagram-Story gewährt Sophia nun einen kleinen Einblick in ihren Liebestrip – inklusive süßem Paar-Selfie, auf dem die werdenden Eltern mit der Sonne um die Wette strahlen. Eine echte Seltenheit: Immerhin hält sich das Busenwunder in den sozialen Medien sonst eher bedeckt, was seinen Beziehungsstatus angeht. Tatsächlich findet man auf Sophias Account kein einziges gemeinsames Foto mit ihrem Neuen, dem US-amerikanischen Geschäftsmann Daniel Charlier. Und auch auf seiner Seite fehlt von der Mutter seines noch ungeborenen Kindes bisher jede Spur.

Beim großen Finale von "Promi Big Brother" vor einigen Wochen hatte Sophia ihren Auserwählten zumindest den Fotografen bereits offiziell vorgestellt: Die gebürtige Berlinerin brachte ihren Dan mit ins TV-Studio, wo die beiden überglücklich in die Kameras lächelten. Ob Sophia ab sofort auch im Netz mehr über ihre Beziehung verraten wird?

Getty Images Sophia Vegas in Beverly Hills 2018

WENN Daniel Charlier beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

P.Hoffmann/WENN.com Daniel Charlier und Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

