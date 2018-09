Davon hat man während der Ausstrahlung des großen Promi Big Brother-Finales gar nichts mitbekommen! Am Freitagabend ging der sechste Container-Kampf der VIPs zu Ende. Die Zuschauer wählten Reality-Star Silvia Wollny (53) zur klaren Siegerin. Alle anderen Ex-Bewohner waren bei dem spannenden Moment samt Anhang auch dabei. Doch was erst nach Veröffentlichung der Fotocall-Fotos ans Licht kam: Sophia Vegas (31), die wegen ihrer Schwangerschaft vorzeitig den TV-Knast hatte verlassen müssen, brachte klammheimlich ihren Liebsten Daniel Charlier mit!

Bereits in einem TV-Beitrag vor wenigen Tagen hatte man Sophia mit ihrem Liebsten zum ersten Mal gemeinsam zu sehen bekommen. Doch nun gab das Paar so ganz nebenbei seine Event-Premiere: Nach dem Promi BB-Showdown posierte das verliebte Duo erstmals für die deutsche Presse! Und glücklicher hätten die werdenden Eltern wirklich nicht wirken können: Stolz legte der Unternehmer seine Hände um die XXS-Taille seiner Freundin – und auch Sophia strahlte verliebt übers ganze Gesicht!

Am Abend konnte das Paar beschwingt in Sophias Geburtstag reinfeiern, denn am Samstag ist die TV-Blondine 31 Jahre alt geworden. Wie schon auf dem Instagram-Profil der Ex von Bert Wollersheim (67) zu sehen war, verschlug sie es nur wenige Stunden nach der After-Show-Party nach Paris. Und dort werden die beiden Turteltauben nun den großen Tag der Baldmama mit Sicherheit gebührend ausklingen lassen.

P.Hoffmann/WENN.com Sophia Vegas und Daniel Charlier beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de